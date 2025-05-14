Россиянам объяснили, почему стоит вкладываться в недвижимость

Покупка недвижимости является одним из самых выгодных способов для вложения накоплений, потому что спрос на нее продолжит расти и в будущем. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер.

Она отметила, что со временем после снижения ключевой ставки оформить ипотеку станет проще. При этом хранить деньги на депозитах станет не так выгодно, поэтому россияне начнут искать альтернативные способы инвестиций.

«Надо учитывать, что за последние несколько лет сократилось количество введенных в эксплуатацию домов. Поэтому, когда спрос на жилье станет выше, это тоже будет способствовать росту его стоимости», — подчеркнула Хайдер.

Эксперт напомнила, что в России также растет спрос на аренду жилья, поэтому со сдачи купленного жилья можно будет получать дополнительный доход. Маленькие студии в нежилых помещениях удобно будет сдать под небольшие салоны красоты или кафе, заключила она.

Специалист по работе с недвижимостью, риэлтор Леся Твелина до этого рассказала «Газете.Ru», что российское законодательство предоставляет ряд льгот и возможностей для снижения затрат при покупке жилья. По ее словам, материнский капитал давно стал известным инструментом поддержки семей, но не все знают о его деталях. Помимо стандартного использования на ипотеку или первоначальный взнос, существует возможность направить эти средства на строительство частного дома без привлечения застройщиков.

Ранее россиянам назвали надежный и законный способ защиты недвижимости пожилых родственников.