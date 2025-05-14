Россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир

Аренда квартир в России подешевеет на 5% в июне, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Цены на аренду городских квартир в среднем могут снизиться до 5% в связи с началом отпусков. За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25%. Подобная динамика характерна и для регионов. Медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках в марте составила 34 тыс. руб. в месяц, потеряв 2,3% к февралю. Это связано с увеличением предложения на рынке аренды недвижимости. Динамика предложений по аренде квартир в России на конец первого квартала 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросла в два раза, с 55 тыс. до 101 тыс. объявлений», — отметила Благова.

По ее словам, все больше собственников предпочитают сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо того, чтобы выставлять его на продажу. Сдерживающим фактором роста спроса на арендуемое жилье является уровень доходов арендаторов, подчеркнула экономист. По ее оценке, среднемесячные доходы россиян в 2025 году достигнут 99 952 рубля (+13,2% по сравнению с 2024 годом), но из-за роста цен на товары повседневного спроса реальный располагаемый доход снизится на 2-3%.

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