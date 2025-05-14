Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир

Экономист Благова: цены на аренду квартир в России снизятся на 5% в июне
close
Shutterstock

Аренда квартир в России подешевеет на 5% в июне, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Цены на аренду городских квартир в среднем могут снизиться до 5% в связи с началом отпусков. За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25%. Подобная динамика характерна и для регионов. Медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках в марте составила 34 тыс. руб. в месяц, потеряв 2,3% к февралю.  Это связано с увеличением предложения на рынке аренды недвижимости. Динамика предложений по аренде квартир в России на конец первого квартала 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросла в два раза, с 55 тыс. до 101 тыс. объявлений», — отметила Благова.

По ее словам, все больше собственников предпочитают сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо того, чтобы выставлять его на продажу. Сдерживающим фактором роста спроса на арендуемое жилье является уровень доходов арендаторов, подчеркнула экономист. По ее оценке, среднемесячные доходы россиян в 2025 году достигнут 99 952 рубля (+13,2% по сравнению с 2024 годом), но из-за роста цен на товары повседневного спроса реальный располагаемый доход снизится на 2-3%.

Ранее россиянам объяснили, почему снимать квартиру выгоднее, чем покупать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами