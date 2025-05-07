Россияне рассказали, на что они тратят зарплату

Большинство (57%) опрошенных россиян после получения зарплаты сразу оплачивают коммунальные услуги, аренду и обучение детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Также в числе первых расходов — платежи по кредитам и ипотеке — такой вариант выбрали 29% участников опроса. На третьем месте — накопления и инвестиции (36% опрошенных).

При этом 22% респондентов тратят зарплату на закупки продуктами и бытовой химией впрок, а 8% — на здоровье. Еще 7% направляют зарплату на возвращение долгов друзьям и родственникам. 11% начинают месяц с «праздника для себя» — заказывают доставку еды, идут в кафе, бары или клубы, совершают долгожданные покупки (гаджеты, одежду и обувь, косметику, товары для хобби).

Также респондентам был задан вопрос, изменили ли они свою финансовую стратегию по сравнению с прошлым годом. 6 из 10 участников исследования, действительно, стали иначе распоряжаться деньгами. Чаще всего опрошенные стали внимательнее планировать бюджет, чтобы денег хватало до следующей зарплаты (39%). В то же время 12%, наоборот, решили «жить моментом» и увеличили расходы на себя. Накопления по-прежнему в приоритете у немногих — 9% признались, что стали больше инвестировать. Остальные либо сохранили прежний подход (28%), либо хотят, но не могут его изменить (12%).

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян к 2028 году.