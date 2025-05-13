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В российском регионе заявили о росте цены минимальной продуктовой корзины

Минимальная продуктовая корзина подорожала в Татарстане до 6,6 тысячи рублей
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

По итогам марта 2025 года минимальная продуктовая корзина в Татарстане составила чуть более 6,6 тыс. рублей на одного человека, она подорожала почти на 3% за месяц и на 7,3% — с декабря прошлого года. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные Татарстанстата.

Согласно этим данным, республика находится на девятом месте по этому параметру среди регионов Приволжского федерального округа. В среднем по России стоимость минимального набора продуктов на месяц составляет 7548 рублей (плюс 3% за месяц).

В округе продуктовая корзина подорожала на 2,9% за месяц. Наиболее дорогие продукты выявили в Пермском крае и Оренбургской области. Самые дешевые товары оказались в Мордовии и Пензенской области.

В марте сообщалось, что с начала 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9%. Стоимость минимального набора достигла отметки в 7326,3 рубля. Всего в такую продуктовую корзину входят 33 наименования продуктов: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и т.д.

Ранее стало известно, что в России молочные продукты уступили алкоголю по продажам.

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