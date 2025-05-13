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В России молочные продукты уступили алкоголю по продажам

ТАСС: молочные продукты в России уступили алкоголю по объему продаж
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Максим Блинов/РИА Новости

Молочные продукты по-прежнему пользуются стабильным спросом у россиян и занимают второе место по объему продаж в деньгах среди всех товаров на рынке, уступив только алкоголю. Об этом рассказал ТАСС председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

Он заявил, что по итогам 2024 года молочная категория заняла около 12% от общего объема продаж в сегменте продуктов питания и товаров повседневного спроса, тогда как алкоголь набрал 15%. В денежном выражении рынок молочки вырос на 13%, а в натуральном — на 4%.

Алисултанов отметил, что в 2025 году продажи «классической» молочной продукции — молока, сливок, кефира и творога — продолжают расти: прибавка составила около 1%.

Быстрее всего, по данным Алисултанова, развивается сегмент современных молочных продуктов. Рост с начала года составил 4%, и именно они заметно влияют на увеличение среднего чека. Особенно востребованы сырки, греческие йогурты, творожные десерты, а также специальные линейки — безлактозные, протеиновые и функциональные продукты.

Ранее эксперт назвал продукты питания, которые чаще всего подделывают.

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