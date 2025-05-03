Как сохранить и приумножить накопления?

Управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова о том, как защитить и приумножить свои сбережения

В современном мире каждый задумывается о том, как правильно распорядиться своими финансами. Вопрос накопления средств становится особенно актуальным, когда речь идет о защите будущего — своего и своих близких. Согласно последним данным, в прошлом году денежный оборот вырос на 5,1%. По данным регулятора, в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 трлн рублей. Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физических лиц: поступления по ним увеличились на 2,3% — до 9,8 трлн рублей. Приток наличных во вклады граждан вырос на 6,2% — до рекордных 5,1 трлн рублей. Это подтверждает, что традиционные и даже консервативные финансовые инструменты, такие как вклады, остаются популярными у населения.

На рынке существует множество финансовых инструментов, помогающих сохранять и приумножать накопления. Но традиционно наиболее популярные — банковские вклады и накопительные счета. Их особенность — в простоте: человек размещает деньги, а спустя время получает их обратно с процентами. Кроме того, на любом вкладе или счете средства застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей. Но в чем же разница двух инструментов? Давайте рассмотрим основные различия.

Первое — процентная ставка. И по вкладам, и по накопительным счетам она зависит от многих факторов, но основной — ключевая ставка, устанавливаемая Банком России. Однако в случае со вкладом ставка фиксируется в договоре на весь срок, и банк не может ее изменить до даты продления. В случае же с накопительным счетом ставка может меняться. Причем как в большую, так и в меньшую сторону. Обычно банки предупреждают клиентов об этом заранее.

Второе — начисление процентов. Как правило, проценты по вкладам начисляются в конце срока. Но бывают и такие вклады, обычно с пониженной ставкой, по которым можно получать проценты ежемесячно. По накопительному счету проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток на счете за расчетный период. То есть на самую маленькую сумму, которая была на нем в течение месяца, начиная с даты открытия. Кроме того, здесь важно смотреть условия банка по минимальной и максимальной сумме счета.

Третье — срок. Вклад всегда открывается на определенный срок, а по истечении — автоматически продлевается на тот же период и сумму. Однако важно помнить, что при этом может измениться его процентная ставка — как в большую, так и в меньшую сторону. Накопительный счет открывается бессрочно. Даже если вывести все средства, он не закроется.

Как еще можно формировать, хранить и приумножать накопления?

Наше исследование показало, что помимо вкладов и накопительных счетов россияне также используют такие инструменты приумножения дохода, как покупка валюты (7,9% опрошенных), акции и облигации (5,6%) и программы страхования жизни (4,4%). Поскольку первые два инструмента несут в себе определенные риски и рассчитаны скорее на инвесторов, а не на сберегателей, хотелось бы подробнее остановиться на программах страхования жизни.

Накопительное страхование жизни — это современный финансовый инструмент, позволяющий, в зависимости от целей, или формировать накопления к определенному сроку, или приумножить капитал. Особенность таких программ — наличие страховой оболочки. В случае наступления страхового случая, предусмотренного договором, страхования компания произведёт выплату или продолжит делать взносы за человека. Таким образом, конечная цель будет достигнута вне зависимости от жизненных обстоятельств.

Как уже было сказано, программы НСЖ отличаются от целей — накопления или приумножение капитала. Первые дают возможность накопить необходимую сумму к определенному сроку. Например, на покупку недвижимости или оплату образования себе или детям. Вторые — приумножить или передать капитал по наследству.

Как правило, на рынке доступны программы от базовых и детских до расширенных, а также возможность подключения дополнительных рисков в случае необходимости. Помимо этого, к основным преимуществам накопительного страхования жизни, в зависимости от программы, можно отнести следующее.

Возможность зафиксировать ставку на длительное время. Ставка фиксируется на весь период действия договора. Сейчас, когда ключевая ставка, установленная регулятором, находится на довольно высоком уровне, программы НСЖ выглядят особенно привлекательно. Ведь помимо страховой оболочки они демонстрируют доходность, не уступающую другим финансовым инструментам. Иными словами, человек получает возможность зафиксировать доходность на длительное время. Например, сегодня при оформлении программы можно увеличить свои вложения до 12 раз (в зависимости от срока и условий).

Возможность получения налогового вычета. При оформлении программы от 5 лет человек может вернуть до 19 500 рублей в год.

Юридическая защита. Человек сам определяет, кто получит деньги в случае реализации риска «уход из жизни». Взносы по договору не делятся при разводе и не подлежат аресту.

Дополнительный инвестиционный доход (ДИД). По итогам инвестиционной деятельности компании возможно получение дополнительного дохода, если он предусмотрен договором.

Выплаты ренты. Периодические фиксированные выплаты в течение гарантированного периода, если это предусмотрено договором.

Выбор подходящего именно вам инструмента во многом зависит от личных целей и стратегии накоплений. Банковские вклады идеально подходят для краткосрочных целей, небольших сумм и тех, кто предпочитает максимальную ликвидность. Они станут отличным выбором для консервативных инвесторов, которые ценят простоту и прозрачность финансовых операций.

НСЖ же рекомендуется рассматривать для долгосрочных целей, начиная от 3-5 лет. Этот инструмент особенно актуален, когда вы хотите не только накопить средства, но и обеспечить финансовую защиту себе и своим близким.