В России научились превращать техногенные отходы в прочное защитное покрытие

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили утилизировать обезвоженный шлам, используя его в производстве термостойкой и антикоррозийной композиции для защиты поверхностей бетонных изделий, металлоконструкций и оборудования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Шлам представляет собой отход, образующийся при очистке пылевых и газовых выбросов. Специалисты Пермского Политеха разработали рецептуру нового покрытия, состоящего из эпоксиуретановой основы и обезвоженного шлама с высоким содержанием оксида алюминия в качестве минеральной добавки.

Опыты показали, что прочность покрытия с добавкой оказалась на 12-18% выше образцов без дополнительных примесей.

«Техногенные отходы находят широкое применение в качестве наполнителей и минеральных добавок при изготовлении продукции гражданского назначения, улучшения эксплуатационных свойств материалов и изделий на их основе. Использование отходов в качестве вторичного материального ресурса, как пример внедрения замкнутого производственного цикла, позволяет снизить стоимость продукции и энергоемкость процессов производства, а также регулировать техногенную нагрузку на окружающую среду», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, доктор технических наук Галина Батракова.

В ПНИПУ также разработали технологическую схему для производства покрытия со шламом из систем очистки пылегазовых выбросов мощностью более 2 тыс. тонн продукции в год.

Ранее в России разработали обеззараживающее покрытие для стен в больницах, школах и лабораториях.