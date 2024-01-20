Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Химзавод во Франции попался на многолетнем сбросе токсичных отходов в море

BFMTV: французский завод попал под следствие за сброс в море токсичных отходов

close
100%
Shutterstock

Производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предположительно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года завод «прямо или косвенно» выбросил в морские воды одно или несколько веществ, действие или реакции которых привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны.

По данным журналистов, в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений. Предполагалось, что это поможет привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами, а также сохранить рабочие места. Но, вероятно, компания не сделала этого до сих пор.

Газета Le Monde уточняет, что в сброшенной воде превышена концентрация ртути и мышьяка. За период с 2016 по 2021 год всего зафиксировано 64 нарушения.

В ноябре 2023 года стало известно о риске попадания в Днепр радиоактивных отходов, хранящихся на Украине. Экологическая катастрофа может произойти из-за возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, которое находится в 800 метрах от Днепра и ее притока Коноплянка.

Ранее в России научились превращать техногенные отходы в прочное защитное покрытие

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами