Химзавод во Франции попался на многолетнем сбросе токсичных отходов в море

Производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предположительно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года завод «прямо или косвенно» выбросил в морские воды одно или несколько веществ, действие или реакции которых привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны.

По данным журналистов, в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений. Предполагалось, что это поможет привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами, а также сохранить рабочие места. Но, вероятно, компания не сделала этого до сих пор.

Газета Le Monde уточняет, что в сброшенной воде превышена концентрация ртути и мышьяка. За период с 2016 по 2021 год всего зафиксировано 64 нарушения.

В ноябре 2023 года стало известно о риске попадания в Днепр радиоактивных отходов, хранящихся на Украине. Экологическая катастрофа может произойти из-за возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, которое находится в 800 метрах от Днепра и ее притока Коноплянка.

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