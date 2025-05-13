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Инвестстратег оценил, может ли курс доллара подняться до 150 рублей в 2025 году

Инвестстратег Бахтин назвал экстремальным сценарий с долларом по 150 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара поднимется до 130–150 рублей в 2025 году с вероятностью 5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Такой сценарий можно назвать экстремальным, его вероятность я бы оценил не выше чем в 5%. Его могли бы спровоцировать «черные лебеди» в геополитике или на нефтяном рынке. Столь дешевому рублю, наверное, были бы рады российские экспортеры, но вообще такой курс невыгоден ни властям, ни бизнесу, ни населению. Покупательская способность национальной валюты резко снизится, подорожает весь импорт — автомобили, электроника, лекарства, произойдет разгон инфляции, настроения в бизнес-среде ухудшатся, да и с точки зрения макроэкономической стабильности достижение таких экстремумов очень нежелательно», — отметил Бахтин.

12 мая курс доллара превышал 81 рубль. С начала 2025 года американская валюта подешевела на 32,7 рубля, или около 28,8%. По прогнозу «БКС Мир инвестиций», на неделе с 12 по 18 мая курс доллара может подняться до 83 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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