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В Минфине назвали объем Фонда национального благосостояния

Минфин РФ: объем ФНБ на 1 мая составил 11,79 трлн рублей
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 мая 2025 года составил 11,79 трлн рублей или 5,5% от прогнозируемого на 2025 год валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщается на сайте Минфина России.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 апреля имел объем 11,75 трлн рублей, что эквивалентно $144,6 млрд. На 1 мая его ликвидные активы достигли 3,297 трлн рублей, или 1,5% прогнозируемого ВВП на 2025 год. Это соответствует $40,42 млрд. Для сравнения, на 1 апреля объем ликвидных активов составлял 3,269 трлн рублей.

Общая расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке РФ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года составила $29,5 млн, что эквивалентно 2,41 млрд руб.

За период с 1 января по 30 апреля 2025 года курсовая разница по активам Фонда национального благосостояния (ФНБ), номинированным в иностранной валюте, и переоценка стоимости золота в фонде привели к убытку в размере 472,47 млн рублей.

На 1 мая 2025 года на счетах ФНБ в Центральном банке России находятся 164,6 млрд китайских юаней, 168,1 тонны золота и 397,6 млн рублей.

6 мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году.

Ранее в Минфине РФ предложили пересмотреть бюджетное правило для минимизации рисков из-за торговых войн.

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