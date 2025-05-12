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Новак перечислил будущих лидеров потребления нефти

Новак: Индия станет основным драйвером роста спроса на нефть к 2050 году
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Amit Dave/Reuters

Индия к 2050 году станет основным драйвером роста спроса на нефть. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой, по данным ОПЕК, вырастет с 5,3 млн б/с в 2023 г. до 13,3 млн б/с в 2050 г. Также лидерами потребления станут Китай, другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки», — написал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия планирует к 2050 году стать лидером на рынке нефти Азии. Помимо этого, страна намерена развивать систему магистральных трубопроводов, а также портовой и железнодорожной инфраструктуры, отметил вице-премьер.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что нефтеперерабатывающие компании Индии ищут альтернативные источники нефти на мировом рынке после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении новых санкций против России. По данным журналистов, страна рассматривала варианты поставок сырья из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземноморье.

Ранее Китай снизил импорт российской нефти.

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