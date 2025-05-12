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Выбраны компании РФ, которые получат субсидии на перевозки в Латинскую Америку и Африку

Минпромторг: восемь компаний получат субсидии на перевозки в Латинскую Америку и Африку
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Robert V Schwemmer/Shutterstock/FOTODOM

Министерство промышленности и торговли России отобрало восемь логистических компаний, которые смогут получить государственную поддержку на перевозку промышленной и сельскохозяйственной продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки. Об этом рассказал в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, логистические компании проявили значительный интерес к этой мере поддержки. Всего отобрано восемь компаний. Также будет поддержано шесть целевых стран для экспорта российской продукции.

По словам Чекушова, эта мера была разработана так, чтобы добиться экономически выгодных, фактически субсидированных поставок в те страны, где продукция России пока не представлена должным образом, но имеет большой экспортный потенциал.

Также в конце апреля сообщалось, что Россия и Мексика ведут переговоры о совместных проектах в области сжиженного природного газа, включая обмен технологиями и развитие инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Кубе таксисты начнут ездить на автомобилях «Москвич».

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