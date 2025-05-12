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Россияне стали реже покупать средства контрацепции

«Ведомости»: в РФ упали аптечные продажи презервативов и других контрацептивов
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В России упали продажи средств контрацепции, которые осуществляются через аптечные сети. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Из них них следует, что в январе – марте 2025  года через аптечные сети было реализовано 10,1 млн упаковок таких средств, включая пероральные контрацептивы и презервативы. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале текущего года составили 4,8 млн упаковок – на 9% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Презервативов в январе – марте было продано на 12% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. В начале этого года их было приобретено 4,2 млн штук.

За весь прошлый год в стране было суммарно реализовано свыше 39 млн упаковок средств контрацепции. Этот показатель на 4% больше, чем в 2023 году.

До этого врач-уролог Больницы Святителя Луки Дэнис Альпин назвал заболевания, которые можно подхватить через презерватив.

Ранее врач опроверг главные мифы о контрацепции.

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