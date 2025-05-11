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Более десяти россиян выиграли от миллиона рублей в лотерее

РИА Новости: 16 россиян выиграли больше 1 млн рублей в майские праздники
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Пресс-служба «Национальной Лотереи»

16 россиян из восьми регионов страны выиграли от 1 млн рублей в майские праздники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Участники праздничной лотереи «Мечталлион», посвященной Дню Победы, выиграли суммарно свыше 114 млн рублей. Всего в лотерее было 829 427 выигрышных билетов.

До этого кухарка из Дагестана выиграла в лотерее 43 млн рублей, купив билет за минуту до розыгрыша.

Инцидент произошел 4 января. Жительница небольшого села Эльмира за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи успела приобрести один билет. По итогам розыгрыша женщина выиграла 42 763 520 рублей. Эльмира призналась, что произошедшее стало для нее символом новой жизни.

Эльмира с мужем воспитывают четверых детей, трое из них учатся в школе. Выигранные средства семья планирует потратить на покупку новой квартиры.

Ранее в США женщина дважды выиграла миллион долларов в лотерею.

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