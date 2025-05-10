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В России рекордно подорожали лимоны

АБ-Центр»: в России цены на лимоны в рознице выросли на 56,7%
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Nil Karagoz/Shutterstock/FOTODOM

В России резко выросли цены на лимоны в розничной продаже. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».

Сообщается, что за апрель текущего года лимоны в розничной продаже подорожали на 56,7% — в Москве к 2 мая они достигли 252,4 рубля за килограмм. Месяцем ранее цена составляла 161,1 рубля за килограмм.

Отмечается, что в апреле цены на лимоны растут ежегодно, но в этом году рост оказался беспрецедентным.

8 мая сообщалось, что в 2024 году стоимость закупки кофе для кофемашин в офисах выросла на 80% и превысила 1,5 тыс. рублей за 1 кг. Об этом рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер сети сервисных офисов «Практик» и OFIX Владимир Дорофеев. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, рост цен на кофе в России обусловлен сразу несколькими факторами. Главный из них — резкое повышение биржевой стоимости кофейного сырья из-за глобального роста потребления.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.

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