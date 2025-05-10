В России вдвое вырос спрос на малую садовую технику

В России после начала дачного сезона резко вырос спрос на инструменты для дач — электропилы, газонокосилки и культиваторы. Об этом пишет газета «Известия».

В публикации говорится, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в два раза. Популярность приборов для сада журналисты объясняют тем, что на рынке появилось много вариантов инструментов, которыми можно пользоваться без специальных навыков.

«Весной текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем двукратный рост показали такие товары из категории «Садовая техника», как цепные электропилы, триммеры, газонокосилки, культиваторы, измельчители и высоторезы», — говорится в сообщении.

В материале также уточняется, что на 50–80% вырос спрос на опрыскиватели, секаторы, кусторезы, насосы и насосные станции.

До этого ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев предупредил, что на майских праздниках люди часто получают травмы, связанные с активным отдыхом, работой на даче, алкогольным опьянением и ДТП.

Ранее врач предупредил, что через шампур для шашлыков можно заразиться столбняком.