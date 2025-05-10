Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вдвое вырос спрос на малую садовую технику

«Известия»: в РФ весной вдвое вырос спрос на малую садовую технику
close
pexels.com

В России после начала дачного сезона резко вырос спрос на инструменты для дач — электропилы, газонокосилки и культиваторы. Об этом пишет газета «Известия».

В публикации говорится, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в два раза. Популярность приборов для сада журналисты объясняют тем, что на рынке появилось много вариантов инструментов, которыми можно пользоваться без специальных навыков.

«Весной текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем двукратный рост показали такие товары из категории «Садовая техника», как цепные электропилы, триммеры, газонокосилки, культиваторы, измельчители и высоторезы», — говорится в сообщении.

В материале также уточняется, что на 50–80% вырос спрос на опрыскиватели, секаторы, кусторезы, насосы и насосные станции.

До этого ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев предупредил, что на майских праздниках люди часто получают травмы, связанные с активным отдыхом, работой на даче, алкогольным опьянением и ДТП.

Ранее врач предупредил, что через шампур для шашлыков можно заразиться столбняком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами