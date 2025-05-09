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Названы самые частые травмы в майские праздники

Врач Кондырев: ожоги и травмы спины и суставов – самые частые травмы в майские

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Shutterstock/Studio Romantic

На майских праздниках люди часто получают травмы, связанные с активным отдыхом, работой на даче, алкогольным опьянением и ДТП. Самые распространённые – это бытовые и дачные травмы: ожоги, переломы, ушибы и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев.

«На первое место можно поставить раны и большие ссадины, которые получают при работе с инструментами (болгарка, топоры, ножи). Иногда доходит до ампутаций пальцев во время работ с дисковыми пилами. На втором месте ожоги от мангалов, костров, горячего угля или кипятка. Третья – травмы спины и суставов из-за неправильной нагрузки (копка грядок, неправильный перенос тяжестей). Также часто люди жалуются на черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы при падениях с лестниц, низких крыш, деревьев или неудачных прыжков со ступенек», – объяснил врач.

В майские праздники часто люди сталкиваются с травмами при активном отдыхе, среди которых частичные повреждения связок (растяжения) переломы, вывихи, а также солнечные и тепловые удары.

«Чаще всего причиной получения травм становятся алкогольное опьянение, несоблюдение правил безопасности и простая неаккуратность. Поэтому пейте умеренно, не оставляйте детей без присмотра, соблюдайте технику безопасности при работе с инструментами и используйте защиту при активных играх (шлемы, наколенники)», – заключил врач.

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