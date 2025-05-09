Билл Гейтс сообщил, что намерен потратить все свои деньги на благотворительность

Один из основателей транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет. Об этом он написал в своем блоге.

«Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире», — отметил он.

Благотворительный фонд Гейтса закроется 31 декабря 2045 года. Фонд должен за это время потратить более $200 млрд, добавил бизнесмен.

В январе Гейтс назвал провал Microsoft на рынке мобильных операционных систем своей «самой большой ошибкой», стоившей его корпорации $400 млрд. Выступая на мероприятии венчурной компании Village Global, Гейтс признал, что упущенная возможность закрепиться на этом рынке позволила Android стать доминирующей платформой, альтернативной iOS от Apple.

Гейтс подчеркнул, что рынок ПО, особенно платформ, характеризуется принципом «победитель забирает все». По его словам, если бы Microsoft заняла второе место в сегменте мобильных ОС, компания получила бы значительную часть прибыли, вместо того чтобы эта прибыль досталась Google.

Ранее дочь Билла Гейтса раскрыла заболевание отца.