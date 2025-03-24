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В России предупредили о двух главных угрозах для урожая 2025 года

ИКАР: в 2025 году урожаю пшеницы угрожают сухая погода и возвратные морозы
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В 2025 году урожаю пшеницы в России угрожают жаркая и сухая погода в оставшийся период вегетации, а также возвратные морозы. Об этом заявили эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), передает «Интерфакс».

При этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что прогноз урожая пшеницы в 2025 году повысили на 1,5 млн тонн. По его словам, раньше эксперты ожидали 77-81-85 миллионов тонн продукта за год. Однако сейчас новый прогноз предполагает 78,5-82,5-86,5 миллиона тонн, уточнил гендиректор.

Рылько пояснил, что прогноз был повышен благодаря зимней вегетации на юге и ранней весне. Гендиректор ИКАР подчеркнул, что данные факторы положительно сказались на состоянии озимой пшеницы в ключевых регионах ее производства.

7 марта Минсельхоз заявил о возможности введения дополнительных нетарифных мер по регулированию зернового рынка в случае небольшого урожая и повышения цен на пшеницу. Отпускные цены на продукт 3 класса сейчас стабильны и составляют 14,7 тыс. рублей за тонну, что ниже уровня, при котором проводятся государственные интервенции на рынке.

Ранее стал известен главный покупатель российской пшеницы.

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