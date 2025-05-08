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Стало известно, когда снизятся цены на картофель в России

Минсельхоз: цены на картофель в России начнут снижаться с июля
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Pexels

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Минсельхоз России ожидает снижения цен на картофель с июля текущего года. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале «Юнашев Live».

«У нас пойдет снижение цены, стабилизация, начиная с июля», — рассказала она.

По ее словам, в России скоро начнут собирать свой ранний картофель.

«Плюс у нас сейчас идут поставки египетского, сейчас пойдут узбекский картофель, если все нормально у них будет с урожаем. Это начнет цены снижать», — отметила министр.

Она подчеркнула, что с июля ожидается снижение цен на картофель, которое происходит каждый год.

«Дальше мы будем смотреть на погоду. Все будет зависеть от влаги», — отметила Лут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 8 мая, на открытии нового Международного выставочного центра в Минске прокомментировал ситуацию с исчезновением картофеля с прилавков в некоторых магазинах страны. По словам главы государства, проблема связана с разницей в ценах на картофель в Белоруссии и России. Он указал, что белорусские потребители ожидают доступных и низких цен, в то время как производители стремятся продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше.

Ранее Росстат отметил резкий рост цен на картофель в России.

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