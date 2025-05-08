Стало известно, что можно купить по цене элитной студии в Москве

На рынке элитной недвижимости Москвы минимальные по площади лоты стоят столько же, сколько просторные квартиры или даже виллы за границей, говорится в исследовании аналитиков Whitewill (есть у «Газеты.Ru»).

Так, в комплексе Cosmos Selection Moscow Arbat на Новом Арбате студия площадью 47 кв. м предлагается за 93,7 млн рублей. Это сопоставимо со стоимостью четырех квартир в жилом проекте The Great Escape 2 в Маскате, столице и крупнейшем мегаполисе Омана.

«В сегменте делюкс небольшие лоты, особенно студии, встречаются крайне редко — это скорее исключение. Однако такие квартиры иногда включаются в проекты, если формат дома это допускает. Основная аудитория подобных лотов — это клиенты, которым нужен так называемый «пиджачный» вариант: для периодических остановок в городе, командировок, как альтернатива пятизвездочному отелю. Такие квартиры покупают люди, живущие за городом или за границей, которым удобно оставаться в Москве время от времени. Также их иногда используют для подростков и родственников, которые бывают в городе время от времени. Иногда студия покупается рядом с основной квартирой — для объединения или как отдельное пространство для одного из членов семьи», — пояснила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Среди квартир с привычной планировкой самый маленький лот обнаружен в комплексе «Космо 4/22» на Космодамианской набережной— это однокомнатная квартира площадью 47,2 кв. м без отделки за 141,8 млн рублей. Преимущества — просторная кухня-гостиная и наличие гардеробной. За эту цену в историческом центре Стамбула, на берегу бухты «Золотой Рог», можно купить резиденцию с тремя спальнями площадью более 200 кв. м в проекте Tersane Istanbul.

Историческая атмосфера также ценится дорого: в клубном доме «Кузнецкий Мост, 12», расположенном в здании 1877 года постройки, реконструированном из торгового пассажа архитектора Резанова, студия площадью 48 кв. м обойдется в 79,97 млн рублей. Схожие по площади предложения можно найти и в других знаковых комплексах центра Москвы. В «Большой Дмитровке IX» за квартиру 48 кв. м с отделкой просят 118,9 млн рублей. В «Ильинке 3/8» в самом сердце исторической Москвы студия такой же площади стоит уже 129,2 млн рублей — при этом она продается без отделки, что оставляет покупателю свободу в оформлении интерьера.

Для сравнения: в Дубае, в престижном районе Dubai Islands, за аналогичную сумму можно приобрести лот с тремя спальнями площадью 212 кв. м, резидентам открыт доступ к пристани и набережной, зоны для встреч и террасы для барбекю, кинотеатр под открытым небом, открытые бассейны, а также джакузи и лаунж зоны.

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