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Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

Самая дешевая средняя цена аренды жилья в Москве превышает 45 тыс. рублей
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Самые недорогие квартиры в Старой Москве сдаются в Бирюлево Западном (юг). Медианная ставка съемного жилья по итогам апреля здесь составляет 45,1 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Квартиру в Вешняках (восток) можно снять за 50,2 тыс. рублей в среднем, в Некрасовке (юго-восток) — за 53,8 тыс. рублей.

«Эти районы находятся на окраине Москвы, что и обуславливает невысокую стоимость. Самый бюджетный вариант для аренды в Бирюлево Западном сдается за 39 тыс. рублей. Это однокомнатная квартира в доме 1975 года постройки. По той же стоимости можно найти варианты съемного жилья в Вешняках. По этой цене в районе сдается «однушка» в доме 1983 года постройки. В Некрасовке стоимость долгосрочной аренды начинается от 40 тыс. рублей за однокомнатную квартиру в доме 2007 года», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

В топ районов с невысокими медианными ставками съемного жилья попали также Братеево (юг), Ярославский (северо-восток), Орехово-Борисово Южное (юг), Зябликово (юг), Молжаниновский (север), Перово (восток) и Южное Бутово (юго-запад). Здесь медианная цена аренды находится в диапазоне от 54,3 тыс. рублей (в Братеево) до 57,2 тыс. рублей (в Южном Бутово).

Ранее россиян предупредили о подорожании аренды квартир к осени.

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