Стало известно, сколько россиян отказываются от спорта из-за работы

Большинство опрошенных россиян — 64% — отказываются от тренировок из-за высокой загрузки на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

По их мнению, работа более приоритетна, а тренировки могут подождать. Только 10% уверены, что спорт и личное время не должны страдать из-за профессиональной нагрузки.

Особенно уязвимы и наиболее часто откладывают тренировки те, кто работает в офисах с фиксированным графиком, — таких среди участников исследования было 42%. Но и гибкие форматы не всегда спасают даже тех, кто работает из дома постоянно. Так, каждый третий «удаленщик» не находит времени на физическую активность. По их словам, проблема кроется не в отсутствии воли, а в том, как организована повседневная рутина работников.

Почти половина участников опроса отметили, что хотели бы иметь возможность заниматься спортом прямо в офисе — при наличии фитнес-центра на рабочем месте. Тем не менее, для большинства респондентов такая опция пока не является приоритетной.

Жители Москвы — а это почти половина опрошенных — знают, насколько утомительным может быть путь до спортзала после долгого рабочего дня, особенно если нужно ехать в другой район. В результате даже сильная внутренняя мотивация, а у многих она есть (почти 30% занимаются ради уверенности в себе, 11% — ради самодисциплины), сталкивается с банальной прокрастинацией в пользу каких-то бытовых вопросов.

Идея заменить полис ДМС на абонемент в спортзал находит отклик у многих: почти каждый второй респондент признался, что предпочел бы такую альтернативу.

В опросе приняли участие 1,4 тыс. россиян.

Ранее россияне ответили, сколько денег они тратят на спорт.