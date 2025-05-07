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Россияне ответили, сколько денег они тратят на спорт

«Фитмост»: более 40% россиян тратят на спорт до 5 тыс. рублей
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Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (более 40%) россиян ежемесячно тратят на занятия спортом до 5 тыс. рублей. Это показало исследование Tiburon Research и «Фитмост», результаты которого есть в распоряжении «Москвы 24». В нем приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Еще 25% опрошенных направляют на эти цели от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. При этом женщины обычно тратят менее 5 тыс. рублей. Среди распространенных трат за последние полгода оказались покупка спортивной одежды, абонементов или занятий с тренером, специального оборудования, умных часов и спортивного питания.

Согласно опросу, 73% респондентов занимаются спортом в целях поддержания здоровья, 65% — улучшения внешнего вида. 50% ответили, что это помогает им получить эмоциональное удовольствие, почти половина — снять стресс.

«Спорт — лишь часть комплексного подхода к заботе о себе. 64% россиян еще стараются правильно питаться, 42% отказались от вредных привычек (алкоголя, сигарет) и следят за режимом сна. При этом только 7% тех, кто занимается спортом, ходят к психологу», — говорится в исследовании.

Исследование «2ГИС Про», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что лидером по числу фитнес-клубов в пешей доступности является Москва, однако в столице и цены самые высокие. А дешевле всего занятия в фитнес-клубах обходятся в Омске.

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