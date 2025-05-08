Россияне рассказали, где проведут майские праздники

Почти половина — 42% — опрошенных россиян планируют провести майские праздники на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В прошлом году таких респондентов было 26%. При этом поехать в путешествие решили 27% опрошенных, в прошлом году таких было 23%. Остаться дома предпочтут 12%, в прошлом году о подобном выборе заявили 37% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 19% респондентов, в прошлом году таких было 14%.

Учитывая, что особую популярность приобрел именно дачный отдых, аналитики решили разобраться, с чем это может быть связано. 33% опрошенных, предпочитающих провести праздники на даче, заявили о хронической усталости, которую, по их мнению, вылечить могут природа и физический труд. Еще 29% рассказали, что предпочли дачу зарубежным курортам из-за экономии. 19% упомянули о том, что рассматривают свой летний домик как постоянное жилье в теплое время года, поэтому майские праздники — повод привести его в порядок. 14 % рассказали, что дача — это семейная традиция, которую нельзя игнорировать. Еще 5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

24% опрошенных ответили, что планируют потратить в мае на обустройство летнего домика до 30 тысяч рублей, 29% — до 50 тыс. рублей, 26% — до 100 тыс. рублей и 21% — свыше 100 тыс. рублей.

Среди самых дорогих дачных атрибутов, на которые планируют раскошелиться респонденты, — ремонт дома — чаще всего в эту статью расходов опрошенные закладывают свыше 100 тысяч рублей. На украшение сада участники исследования готовы потратить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а на системы безопасности (камеры слежения) — до 50 тыс. рублей. Как показало глубинное интервью, почти в 40% случаев садоводы хотят установить камеры не для того, чтобы защититься от злоумышленников, а для того, чтобы наблюдать в режиме онлайн за дикими животными, зашедшими на участок.

В общей картине можно проследить интересный тренд: ряды дачников в этом году пополнило рекордное количество зумеров (людей, рожденных между 1995 и 2010 годами). В этом году на это поколение приходится 34% опрошенных. В прошлом году этих респондентов было лишь 16%. Далее возрастные категории распределились так: 32% пришлось на людей старше 50 лет, 21% — на людей от 40 до 50 лет, чуть меньше — 13% — на граждан в возрасте от 30 до 40 лет.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о необходимости регистрировать бани на даче.