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ФСБ задержала начальника «Горно-Алтайавтодора»

Начальник «Горно-Алтайавтодора» Труфанов задержан сотрудниками ФСБ и СК
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Telegram-канал Алтай: главные новости (тöс солундар)

Начальник «Горно-Алтайавтодора» Сергей Труфанов задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал «Алтай: главные новости».

«Он подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере от представителей подрядной организации, выполнявшей работы в интересах «Горно-Алтайавтодора», а также в превышении должностных полномочий. По данным силовиков, сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных действий», — сообщает издание.

Уточняется, что Труфанов родился в 1988 году во Владивостоке, и до переезда на Алтай он работал инженером Дирекции по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства.

При этом на должность начальника «Горно-Алтайавтодора» Труфанов был назначен в 2024 году.

До этого в Турции был задержан организатор хищения 2 млрд рублей из Социального фонда России Ислам Сейнароев.

Сейнароев в прошлом управлял филиалом Соцфонда в Ингушетии.

Ранее гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении на гособоронзаказе.

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