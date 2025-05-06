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Правительство России предоставит следствию право блокировать счета

В ГД внесли проекты, позволяющие замораживать украденные средства на 10 дней
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Depositphotos

Правительство России предложило расширить полномочия правоохранительных органов в борьбе с мошенниками. Согласно законопроектам, внесенным в Госдуму, следствие сможет требовать от банков блокировки средств на счетах граждан без судебного решения. Об этом сообщается в пояснительной записке к документам, которую распространил «Коммерсант».

Согласно проекту, заморозке подлежит только сумма, фигурирующая в подозрении на хищение, а не весь счет, а блокировка действует не более 10 дней.

Инициатива, как отмечают авторы, направлена на повышение эффективности борьбы с киберпреступлениями.

«Оперативность критически важна, ведь мошенники выводят деньги за считанные часы», — пояснили в правительстве.

Однако эксперты указывают на риски: даже за 10 дней злоумышленники могут успеть обналичить средства через подставные схемы. Кроме того, остается вопрос, как банки будут оперативно идентифицировать именно украденные суммы.

Документы уже внесены на рассмотрение парламента. Поправки затронут Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и закон «О банках и банковской деятельности».

До этого директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский заявил, что в длинные выходные, когда россияне уезжают из города или работают вне офиса, активность онлайн-мошенников традиционно резко возрастает. В эти майские праздники число кибератак на россиян вырастет вчетверо к прошлому маю.

Ранее сеть магазинов Apple в России обвинили в мошенничестве.

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