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В РФ начнет действовать лимит на разовые денежные переводы без открытия счета

Профессор Войлуков: с 30 мая в РФ ограничат денежные переводы без открытия счета
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Depositphotos

Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тыс. рублей с упрощенной идентификацией клиента введут в РФ с 30 мая 2025 года. Об этом предупредил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, пишет РИА Новости.

В прошлом году российские власти приняли закон, устанавливающий лимит в размере 100 тыс. рублей для разового перевода средств без открытия счета в банке и при упрощенной идентификации клиента. Ожидается, что данная мера позволит минимизировать риски отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Закон вступит в силу в конце текущего месяца.

Сейчас, если человек хочет осуществить денежный перевод на сумму более 15 тыс. рублей, банки проводят его упрощенную идентификацию. Она включает в себя только проверку паспортных данных клиента. При этом максимальный размер таких переводов никак не ограничен, подчеркнул эксперт.

«Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — пояснил Войлуков.

Он добавил, что россияне по-прежнему будут иметь возможность совершать денежные переводы на крупные суммы. Банки не станут как-либо ограничивать соответствующие операции, но сама идентификация клиента займет больше времени по сравнению с упрощенной проверкой данных.

В марте 2025 года сообщалось, что за последние 11 месяцев объем денежных переводов из РФ в соседние страны заметно сократился. В частности, объем переводов в Грузию и Казахстан упал на 65% и 44% соответственно. Объем переводов в Армению, в свою очередь, уменьшился на 13%.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с использованием мессенджера WhatsApp.

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