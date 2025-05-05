Россиян предупредили о подорожании аренды квартир к осени

Эксперт Попов: стоимость аренды квартир в России может увеличиться до 15% к осени

В июне — сентябре 2025 года в России может вырасти стоимость аренды квартир. Об этом ТАСС сообщил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

«Затем до конца года ожидается коррекция ставок после их сезонного увеличения на фоне повышенного спроса. Дело в том, что летом заканчивается большинство договоров и договоренностей, растет активность арендаторов, которые решили (или оказались вынуждены) что-то поменять», — сказал эксперт.

Попов добавил, что до конца мая ожидается снижение стоимости аренды на 1–2%. При этом, по его словам, подобная тенденция наблюдается уже восьмой месяц подряд.

До этого эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что в Москве снижение цен на аренду жилья достигло 30%. Снять однокомнатную квартиру сегодня в столице можно за 50 тыс. рублей. Однако продлится такая ситуация недолго — к концу августа цены отыграют падение и вернутся к прежним показателям, отметила специалист.

Ранее финансист назвал условие удешевления аренды квартир.