Россияне рассказали, как часто покупают готовую еду

НАФИ: каждый пятый опрошенный россиянин покупает готовую еду раз в неделю

Большинство опрошенных россиян (76%) хотя бы раз в жизни покупали еду навынос, и каждый пятый (17%) делает это как минимум раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Почти каждый второй (48%) россиянин покупает еду навынос регулярно — не реже одного раза в месяц. В частности, 13% покупателей готовой еды берут ее несколько раз в неделю.

Опрос показал, что наиболее активные адепты готовой еды встречаются среди молодых людей до 24 лет (24%), работающих россиян (15% против 9% среди безработных) и тех, кто зарабатывает выше среднего (18%).

При этом каждый четвертый участник опроса (24%) вовсе не покупает готовую еду. Преимущественно домашним блюдам отдают предпочтение россияне старше 65 лет (42%), а также неработающие граждане (32% против 19% среди трудоустроенных).

Самыми востребованными местами для приобретения готовых блюд стали супермаркеты (32%) и кафе (24%). Еда из кафе и ресторанов находит больший отклик среди мужчин (26% против 22% у женщин) и россиян с детьми (28% против 21% среди потребителей без детей). Блюда от службы доставок — среди опрошенных с высоким доходом (32%) и молодежи от 25 до 34 лет (28%).

При выборе еды навынос потребители в первую очередь обращают внимание на свежесть продукции (44%) и соотношение цены и качества (31%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

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