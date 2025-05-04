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Россиянам пообещали резкое снижение цен на огурцы

Экономист Суетин: огурцы подешевеют на 15-20% в мае
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Цены на овощи, фрукты и мясо снизятся в мае, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин. По его оценке, огурцы могут стать дешевле на 15-20%.

«Учитывая благоприятные погодные условия, можно ожидать дальнейшего снижения цен на огурцы (на 15-20%), а также томаты и другие овощи, выращиваемые в теплицах. В мае ожидаем более качественную и доступную, чем в прошлом году, отечественную клубнику. А вот картофель и морковь могут даже подорожать, это ожидаемый сезонный фактор, новый урожай еще не скоро. Продукция животноводства, в первую очередь молочные продукты, могут подешеветь благодаря раннему приходу тепла и сокращению издержек. В целом не стоит ожидать существенного ускорения инфляции в мае, наоборот, ожидаем стабилизации ее темпов в конце весны в пределах 10,0-10,2% в годовом выражении. В случае снижения геополитической напряженности ситуация будет еще лучше», — отметил Суетин.

По данным ЦБ, на 21 апреля годовая инфляция оценивалась в 10,3%.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на алкоголе.

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