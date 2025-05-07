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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: на будущей неделе доллар будет стоить 82,5-83 рубля
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На следующей неделе курс доллара составит 82,5-83 рубля, евро — 93-94 рубля, юаня — 11,3-11,4 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Наблюдаемое укрепление национальной валюты по завершении налогового периода кажется аномальным, тем более что параллельно ухудшились геополитические новости и снизились цены на нефть. Наиболее разумным объяснением этой тенденции может быть сильный дисбаланс спроса и предложения валюты на российском рынке из-за того, что спрос импортеров на иностранную валюту подавлен высокими ставками и замедляющимся потребительским спросом, в то время как с экспортной выручкой особых проблем нет, то есть она поступает стабильно, причем, как сообщили в ЦБ, экспортеры возвращают в страну более 90% выручки», — отметил Шепелев.

По его словам, с учетом высокой ключевой ставки (21%) и ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, можно предположить, что ослабление рубля может быть плавным. Шепелев ожидает, что спрос на валюту в мае будет сезонно расти, и к лету курс доллара может подобраться к 85 рублям, евро — к 96 рублям, а юаня — к 11,5 рубля.

6 мая доллар стоил более 80,6 рубля, евро — 91,4 рубля, юань — 11,1 рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда ожидать доллар по 70 рублей.

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