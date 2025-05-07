Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в мае

HeadHunter: самая высокая средняя зарплата в РФ в мае составляет 275 тыс. рублей
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 75 тыс. рублей в мае. В некоторых случаях работодатели готовы платить почти в два-три раза больше — в этот список входят 25 специализаций, говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Самую высокую зарплату в России предлагают IT-специалистам. В частности, средняя зарплата дата-сайентистов составляет 275,0 тыс. рублей, что в 3,7 раза больше, чем в целом по рынку. На втором месте — руководители группы разработки (250,0 тыс. рублей, что в 3,3 раза больше общей рыночной медианы), на третьем — DevOps-инженеры, которым компании готовы платить 219,2 тыс. рублей (в 2,9 раза больше), на четвертом месте — коммерческий директор (в 2,7 раза больше). Четверка лидеров не изменилась по сравнению с мартом 2025 года.

В топ-10 специальностей по уровню предлагаемых зарплат также вошли брокеры (194,4 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше рыночной медианы), операционный директор (194,0 тыс. рублей, в 2,6 раза больше), директор по маркетингу и PR (190,3 тыс. рублей, в 2,5 раза больше), директор по информационным технологиям (187,0 тыс. рублей, в 2,5 раза больше), финансовый директор (184,2 тыс. рублей, в 2,5 раза больше) и технический директор (179,4 тыс. рублей, в 2,4 раза больше).

В свою очередь, наиболее низкие заработные платы сегодня предлагают дворникам (38,9 тыс. рублей, что в 1,9 раза ниже средней предлагаемой зарплаты), уборщикам (41,3 тыс. рублей, в 1,8 раза ниже), мерчандайзерам (46,1 тыс. рублей, в 1,6 раза ниже), воспитателям и няням (47,4 тыс. рублей, в 1,6 раза ниже), а также охранникам (51,0 тыс. рублей, в 1,5 раза ниже).

Ранее была названа отрасль с самым высоким ростом зарплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами