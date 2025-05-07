Названы профессии с самыми высокими зарплатами в мае

Средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 75 тыс. рублей в мае. В некоторых случаях работодатели готовы платить почти в два-три раза больше — в этот список входят 25 специализаций, говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Самую высокую зарплату в России предлагают IT-специалистам. В частности, средняя зарплата дата-сайентистов составляет 275,0 тыс. рублей, что в 3,7 раза больше, чем в целом по рынку. На втором месте — руководители группы разработки (250,0 тыс. рублей, что в 3,3 раза больше общей рыночной медианы), на третьем — DevOps-инженеры, которым компании готовы платить 219,2 тыс. рублей (в 2,9 раза больше), на четвертом месте — коммерческий директор (в 2,7 раза больше). Четверка лидеров не изменилась по сравнению с мартом 2025 года.

В топ-10 специальностей по уровню предлагаемых зарплат также вошли брокеры (194,4 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше рыночной медианы), операционный директор (194,0 тыс. рублей, в 2,6 раза больше), директор по маркетингу и PR (190,3 тыс. рублей, в 2,5 раза больше), директор по информационным технологиям (187,0 тыс. рублей, в 2,5 раза больше), финансовый директор (184,2 тыс. рублей, в 2,5 раза больше) и технический директор (179,4 тыс. рублей, в 2,4 раза больше).

В свою очередь, наиболее низкие заработные платы сегодня предлагают дворникам (38,9 тыс. рублей, что в 1,9 раза ниже средней предлагаемой зарплаты), уборщикам (41,3 тыс. рублей, в 1,8 раза ниже), мерчандайзерам (46,1 тыс. рублей, в 1,6 раза ниже), воспитателям и няням (47,4 тыс. рублей, в 1,6 раза ниже), а также охранникам (51,0 тыс. рублей, в 1,5 раза ниже).

Ранее была названа отрасль с самым высоким ростом зарплат.