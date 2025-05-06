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Палата представителей США одобрила проект о введении санкций против Грузии

«Ъ»: палата представителей США поддержала проект о санкциях против Грузии
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Depositphotos

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект законодательного акта поддержали 349 членов нижней палаты конгресса США из 433, включая 168 республиканцев и 181 демократа.

Документ, получивший название «О противодействии влиянию коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии», предусматривает арест имущества и замораживание счетов в США, а также запрет на въезд в Штаты.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, являющийся основным инициатором принятия закона, заявил, что правящая в Грузии партия и правительство Ираклия Кобахидзе «превратились в репрессивную американофобскую мафиозную группировку», которая пытается «продать Грузию противникам США».

1 мая генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что Грузия готова к перезагрузке отношений с новой администрацией США. Он подчеркнул, что для Тбилиси важны отношения с Вашингтоном.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее США прекратили стратегическое партнерство с Грузией из-за решения по членству в ЕС.

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