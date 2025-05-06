Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена газа для европейских домохозяйств установила рекорд в 2024 году

Евростат: цена газа для домохозяйств ЕС в 2024 году стала рекордной
close
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

Средняя цена газа для европейских домохозяйств установила рекорд во второй половине 2024 года. Об этом сообщил Евростат.

По данным службы, в этот период средняя стоимость газа составила €0,1233 за кВт-ч. При этом в первой половине 2024 года цена газоснабжения достигла отметки €0,1104 за кВт-ч.

«Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году. Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры по смягчению были свернуты», — говорится в сообщении.

По данным Евростата, наиболее высокие цены на газ для домохозяйств были зафиксированы в Швеции (€0,1893 за кВт-ч), Нидерландах (€0,1671) и Италии (€0,1586). При этом самая низкая цена была в Венгрии (€0,032), Хорватии (€0,046) и Румынии (€0,054).

2 мая данные Gas Infrastructure Europe показали, что Европа установила абсолютный рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в апреле. По данным организации, потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, превысив мартовские показатели на 1%.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами