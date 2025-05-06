Цена газа для европейских домохозяйств установила рекорд в 2024 году

Евростат: цена газа для домохозяйств ЕС в 2024 году стала рекордной

Средняя цена газа для европейских домохозяйств установила рекорд во второй половине 2024 года. Об этом сообщил Евростат.

По данным службы, в этот период средняя стоимость газа составила €0,1233 за кВт-ч. При этом в первой половине 2024 года цена газоснабжения достигла отметки €0,1104 за кВт-ч.

«Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году. Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры по смягчению были свернуты», — говорится в сообщении.

По данным Евростата, наиболее высокие цены на газ для домохозяйств были зафиксированы в Швеции (€0,1893 за кВт-ч), Нидерландах (€0,1671) и Италии (€0,1586). При этом самая низкая цена была в Венгрии (€0,032), Хорватии (€0,046) и Румынии (€0,054).

2 мая данные Gas Infrastructure Europe показали, что Европа установила абсолютный рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в апреле. По данным организации, потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, превысив мартовские показатели на 1%.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.