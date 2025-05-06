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Эксперт оценил призыв ЕК запретить импорт российского газа к 2027 году

Энергетик Фролов: РФ сможет перенаправить газ в другие страны после запрета в ЕС
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Shutterstock

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Ридусом» прокомментировал призыв Еврокомиссии (ЕК) добиться полного запрета на импорт странами Европейского союза природного газа из России к концу 2027 года.

По мнению эксперта, российский газ может быть перенаправлен на другие рынки в сжиженном виде.

«Здесь проблема в основном будет у компании «Новатэк» и ее партнеров. Два их крупных предприятия располагаются в Арктической зоне. Наиболее удобный выход оттуда — в сторону Европы, но он будет затруднен», — отметил Фролов.

При таком сценарии, по его словам, России придется активнее развивать навигацию по Северному морскому пути и собственное судостроение.

Как сообщает Reuters, ЕК предлагает запретить закупки российского газа к 2027 году. Дорожная карта ведомства предполагает, что запрет на новые сделки по импорту топлива и спотовые контракты будет введен уже к концу 2025 года.

На данный момент, по данным издания, эти планы Еврокомиссии остаются конфиденциальными и могут быть изменены.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.

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