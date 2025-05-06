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Взыскание с России $207 млн в пользу украинского «Крымэнерго» приостановили

«Ъ»: в Британии приостановили взыскание с РФ $207 млн в пользу «Крымэнерго»
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Depositphotos

Высокий суд Лондона вынес решение, разрешающее России пока не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании $207,8 млн в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за потерю им энергоактивов на полуострове. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

ДТЭК входит в инвестиционную группу SCM, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. После присоединения Крыма к России активы ДТЭК были национализированы. Компания назвала это незаконной экспроприацией и подала иск, потребовав взыскать с России компенсацию.

Отсрочка дана до рассмотрения Апелляционным судом Гааги вопроса об аннулировании арбитражного решения по жалобе РФ. Разбирательство в апелляции может продлиться от полутора до четырех с половиной лет.

Суд счел, что аргумент о нераспространении российско-украинского договора на Крым является слабым, но по двум другим (об активных и трансграничных инвестициях) отметил «реальную перспективу успеха».

Вместе с тем судья признал риски причинения ущерба истцу в случае длительной задержки разбирательства, поэтому ограничил отсрочку исполнения датой решения апелляции.

В январе в лондонском суде завершился давний спор о разделе московских рынков.

Ранее Дерипаска подал в суд на CT Group из-за дела Трехгорной мануфактуры.

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