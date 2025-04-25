Стало известно, на какую зарплату рассчитывают российские студенты

Российские студенты просят зарплату в размере 79,4 тыс. рублей в 2025 году (+16% за год), рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Рост зарплатных ожиданий студентов может быть связан с продолжающимся кадровым дефицитом в различных отраслях, что делает работодателей более склонными нанимать студентов и предлагать им конкурентоспособные условия. Особенно это касается интеллектуальных сфер, где студенты, совмещающие учебу и работу, могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 40–50 тыс. рублей», — отметил Расторгуев.

По его словам, доля вакансий, доступных молодым специалистам, увеличилась до 12,5% в 2024 году, тогда как два года назад этот показатель составлял 6%. Это свидетельствует о росте числа студентов, стремящихся совмещать учебу с работой, заключил эксперт.

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России составила 87,9 тыс. рублей с учетом премий, но до вычета налогов. В январе 2025 года средняя зарплата россиян составила почти 89 тыс. рублей.

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