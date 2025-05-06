В России ожидают резкого роста размера вкладов

Финансист Селезнев: средний размер вклада в РФ вырастет на 15-20% по итогам года

Средний размер вклада россиян по итогам 2025 года увеличится на 15-20% по сравнению с 2024 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«На начало 2025 года, по данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер депозита составил 370 тыс. рублей. При нынешних ставках по вкладам можно ожидать, что по итогам года эта сумма вырастет на 15–20% и составит до 430–450 тыс. рублей», — отметил Селезнев.

С конца 2024 года российские банки снижали ставки по вкладам в ожидании уменьшения ключевой ставки — средние максимальные ставки по депозитам упали уже на 2 процентных пункта, до 20%. На пике зимы ставки были 22,3%, в некоторых кредитных организациях они достигали 25%. Ставки по депозитам повторяют траекторию движения ключевой ставки — когда она снижается, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам тоже уменьшаются на 1 п.п. или чуть больше.

25 апреля ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор пояснил, что инфляционное давление, включая устойчивые компоненты, продолжает снижаться, но остается высоким. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейшее падение ставок по вкладам, вплоть до 12–14% к концу 2025 года.

Ранее россиянам раскрыли ожидания по ключевой ставке к концу 2025 года.