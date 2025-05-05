В США назвали преемника одного из богатейших людей мира

Бизнесмен Грег Абель сменит Уоррена Баффета на посту генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. За его кандидатуру единогласно проголосовал совет директоров, пишет Reuters.

Отмечается, что Абель займет место основателя фонда и легендарного инвестора Баффета с 1 января 2026 года.

Решение было принято в понедельник, 5 мая, и оно не стало неожиданностью для Баффета. До этого миллиардер сам заявил о планах оставить пост генерального директора к концу года и назвал Абеля, работавшего зампредом совета директоров по нестраховым операциям, своим преемником.

Сам 94-летний Баффет останется на посту председателя совета директоров Berkshire Hathaway. По данным Forbes, он является одним из богатейших людей мира. По состоянию на 5 мая 2025 года его состояние оценивается в $159,6 млрд.

В 2024 году Forbes назвал богатейшего наследника в мире. По версии издания, им стал 66-летний индийский бизнесмен Мукеш Амбани, империя которого охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную отрасли, а также розничную торговлю. Состояние предпринимателя оценивается в $116 млрд.

Мукеш и его брат Анил унаследовали деньги от отца в 2002 году. Однако позже брат выбыл из рейтинга богатейших наследников мира из-за банкротства своих компаний.

Ранее Дональд Трамп вылетел из топ-500 богатейших людей мира.