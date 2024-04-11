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Трамп вылетел из списка 500 богатейших людей мира

Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира после падения акций его соцсети

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Seth Wenig/AP

Бывший президент США Дональд Трамп потерял свое место в списке 500 богатейших людей мира, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Бизнесмен выбыл из списка на фоне обвала акций компании Trump Media & Technology Group Corp, которая владеет социальной сетью Truth Social. Бумаги начали торговаться на бирже совсем недавно, 26 марта. За первые два дня котировки подскочили на 40%, однако потом развернулись и устремились вниз.

В среду, 11 марта, акции закрылись падением на 8,57% на уровне $34,26 за штуку. С моменте IPO бумаги компании подешевели на 31,4%. Состояние Трампа на этом фоне сократилось до $4,6 млрд.

В рейтинге Forbes экс-президент США опустился на 697-е место.

До этого Forbes назвал топ-20 богатейших россиян. Рейтинг впервые возглавил основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. За год бизнесмен поднялся на пять строчек в общемировом рейтинге, до 59-го места. Его состояние увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд.

Ранее суд ЕС отменил санкции против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

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