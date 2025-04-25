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В Британии заявили о планах «Русала» подать в суд на Германию

FT: «Русал» планирует подать в суд на Германию за незаконную экспроприацию
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Пресс-служба «Русала»

Компания «Русал» планирует подать в суд на власти Германии из-за «незаконной экспроприации». Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо производителя канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

По данным издания, подобные планы связаны с предписанием дочерней компании RTI выплатить €213 млн регуляторам, которые приняли решение о ликвидации VTB Bank Europe. В «Русале» считают, что сделка была сорвана из-за действий немецких регулятивных органов.

В своем письме производитель потребовал полной компенсации. В компании заявили, что Германия «нарушила существенные гарантии», предоставленные в соответствии с двусторонним инвестиционным договором.

11 апреля «Русал» инициировала арбитражное разбирательство в Калининградском областном арбитражном суде, предъявив иск к горнодобывающей компании Rio Tinto на сумму, близкую к 105 млрд рублей. В качестве ответчиков фигурируют несколько юридических лиц, входящих в структуру Rio Tinto, зарегистрированных в Великобритании, Нидерландах, на Британских Виргинских островах и в Австралии.

Ранее акции «Русала» выросли после заявлений Путина.

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