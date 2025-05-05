Эксперт: цены на аренду квартир в Москве упали на 30% до конца лета

В Москве снижение цен на аренду жилья достигло 30%. Снять однокомнатную квартиру сегодня в столице можно за 50 тыс. рублей. Однако продлится такая ситуация недолго – к концу августа цены отыграют падение и вернутся к прежним показателям, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Снижение стоимости съемного жилья специалист объяснила тем, что осенью прошлого года аренда резко подскочила в цене. При этом даже сегодня хорошее жилье, как правило, не дешевеет, так как пользуется высоким спросом, отметила она.

«На стоимость влияют локация, сам дом, наличие паркинга и охраны, а также ремонт. С «бабушкиными» ремонтами сейчас уже практически не снимают, поэтому собственники вынуждены приводить квартиры в порядок», — пояснила Перескокова.

В среднем однушку в столице сегодня можно снять за 50 тыс. рублей, в Подмосковье можно найти жилье и за 35 тыс. рублей. При этом если говорить о центре Москвы, то тут стоимость будет значительно выше – хорошую квартиру с таким месторасположением могут сдавать и по 100 тыс. рублей, отметила эксперт.

Вернутся к прежним показателям цены на арендное жилье в августе – рост составит все те же 20-30%, которые отобьют наблюдаемое падение, считает специалист.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что с сентября прошлого года цены на аренду квартир в Москве снизились на 26,3%, однако за последний год наблюдается рост на 3,7%. Так, по данным аналитиков, в среднем аренда однокомнатной квартиры составляет примерно 66 тысяч рублей, что на 17% ниже, чем в прошлом сентябре. Двухкомнатные квартиры обойдутся примерно в 103 300 рублей в месяц, что на 18% ниже, чем осенью 2024 года.

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