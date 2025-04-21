Названо условие удешевления аренды квартир

Аренда квартир в России дешевеет крайне редко и недолго. Для того, чтобы это был устойчивый и долгосрочный тренд, люди должны уезжать из городов, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Ставки аренды больше привязаны к зарплатам, а не к курсу рубля. Аренда платится ежемесячно и растет по мере того, как арендаторы в среднем начинают зарабатывать больше (например из-за индексации зарплат по инфляции). Цены на аренду падают крайне редко и недолго. Такое было, например, во времена локдаунов во время пандемии коронавируса и мобилизации. То есть нужна ситуация, чтобы люди массово уезжали из городов, а сейчас такого и близко нет. При стоимости квартиры в 5,6 млн рублей аренда должна стоить 280 тыс. рублей в год, или 23 тыс. рублей в месяц», — отметил Селезнев.

В апреле средняя цена долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 основных региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) достигла 30,5 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатных — 43,3 тыс., сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». В обоих случаях снижение стоимости съемного жилья было 1,6%.

Ранее было названо домашнее животное, которое чаще всего есть у арендаторов квартир.