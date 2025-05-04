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Россиянам рассказали, как вести семейный бюджет

Эксперт Роскачества Вяльшина: супругам нужны отдельные счета для личных трат
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее оптимальным вариантом для супругов является общий бюджет для общих расходов и раздельные счета для личных нужд, заявила «Газете.Ru» руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Такой вариант позволит каждому из супругов сохранить финансовую независимость и одновременно работать над общими целями. У общего и раздельного бюджетов есть свои плюсы и минусы. Общий бюджет улучшает управление финансами, особенно если у пары общие цели, такие как покупка жилья или планирование отпуска. Также общий бюджет способствует лучшему пониманию финансового положения каждого из партнеров. Но такой вид бюджета может вызвать конфликты, если один из партнеров тратит больше, чем другой считает разумным», — отметила эксперт.

По ее словам, раздельный бюджет позволяет каждому супругу иметь контроль над своими финансами и тратить деньги по своему усмотрению, уменьшает вероятность конфликтов по поводу трат. Но раздельный бюджет может привести к недопониманию и недостаточной прозрачности в финансовых вопросах, заключила Вяльшина.

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