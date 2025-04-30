Россиянам рассказали, стоит ли занимать деньги у родственников

Россияне могут столкнуться с несколькими рисками при попытке занять деньги у родственников, рассказала «Газете.Ru» руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Если что-то пойдет не так, финансовые споры могут негативно сказаться на отношениях. Также родственники могут ожидать больше, чем просто возврат долга — например, регулярных отчетов о финансовом состоянии. Даже небольшие недоразумения могут привести к серьезным конфликтам внутри семьи. Кроме того, если постоянно брать в долг, это может создать зависимость и снизить мотивацию к финансовой самостоятельности. Занимать деньги у родственников — это серьезный шаг, который стоит тщательно обдумать. Занимать у родственников стоит только ту сумму, которую вы сможете вернуть при любых обстоятельствах. Это поможет избежать стресса и проблем как с финансами, так и в отношениях с близкими в будущем», — отметила Вяльшина.

По ее словам, как правило, родственники либо не берут проценты, либо дают в долг под маленькую ставку. Эксперт уточнила, что близкие обычно готовы одолжить деньги на более выгодных условиях, чем банки, и с ними можно обговорить срок возврата долга, который будет удобен всем. Еще один плюс занимать деньги у близких — обычно они могут дать деньги быстрее, чем банк или микрофинансовая организация, заключила Вяльшина.

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