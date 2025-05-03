Миллиардер Баффет накопил на счетах рекордные $347,7 млрд

В первом квартале этого года инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета нарастил денежную подушку более чем на $10 млрд, теперь она оценивается в $347,7 млрд. Об этом свидетельствует отчет о деятельности компании.

Как передает Bloomberg, это новый рекорд.

Согласно отчету, чистая прибыль Berkshire Hathaway уменьшилась на 64% и составила $4,6 млрд, в то время как в 2024 году речь шла о $12,7 млрд. За первый квартал конгломерат понес убытки от сделок на фондовом рынке в размере примерно в $5,04 млрд против $1,48 млрд годом ранее. Самая большая доля в компаниях холдинга по-прежнему приходится на American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola и Chevron.

На ежегодном собрании акционеров компании 3 мая Баффет сообщил, что покинет пост гендиректора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. 94-летний предприниматель порекомендовал назначить вместо себя 62-летнего Грега Абеля, председателя Berkshire Hathaway. Баффет также отметил, что не планирует продавать акции своей компании.

Ранее Баффет назвал «большую ошибку» Трампа.