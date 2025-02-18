В Китае создали редкий сверхтвердый алмаз

Ученые из Цзилиньского университета и Университета Сунь Ятсена в Китае разработали методику синтеза сверхпрочных алмазов с уникальной структурой. Им удалось создать редкую форму алмаза — лонсдейлит (гексагональный алмаз), который ранее встречался только в метеоритах. Об этом сообщается в статье в научном журнале Nature.

В отличие от обычных алмазов с кубической структурой, лонсдейлит обладает гексагональной кристаллической решеткой. Это тип кристаллической решетки, в котором ячейка имеет форму прямой призмы с ромбом в основании, причем угол в ромбе равен 60 градусам. Такая структура придает алмазу исключительную твердость.

Методика синтеза включает в себя сжатие и нагрев графита при экстремально высоком давлении, что позволяет получить высококачественные гексагональные алмазы. Испытания показали, что такой метод также позволяет формировать кристаллы высокой чистоты.

Новые синтетические алмазы на 40% тверже природных и обладают уникальными физическими свойствами: термической стабильностью до 1100°C и высокой твердостью — 155 гигапаскалей (ГПа). Авторы исследования надеются, что их работа откроет новые возможности для промышленного производства качественных алмазов, которые можно будет использовать в строительстве, медицине и химической отрасли.

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