Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае создали редкий сверхтвердый алмаз

Nature: в Китае воссоздали форму алмаза, обнаруживаемого в метеоритах
close
Depositphotos

Ученые из Цзилиньского университета и Университета Сунь Ятсена в Китае разработали методику синтеза сверхпрочных алмазов с уникальной структурой. Им удалось создать редкую форму алмаза — лонсдейлит (гексагональный алмаз), который ранее встречался только в метеоритах. Об этом сообщается в статье в научном журнале Nature.

В отличие от обычных алмазов с кубической структурой, лонсдейлит обладает гексагональной кристаллической решеткой. Это тип кристаллической решетки, в котором ячейка имеет форму прямой призмы с ромбом в основании, причем угол в ромбе равен 60 градусам. Такая структура придает алмазу исключительную твердость.

Методика синтеза включает в себя сжатие и нагрев графита при экстремально высоком давлении, что позволяет получить высококачественные гексагональные алмазы. Испытания показали, что такой метод также позволяет формировать кристаллы высокой чистоты.

Новые синтетические алмазы на 40% тверже природных и обладают уникальными физическими свойствами: термической стабильностью до 1100°C и высокой твердостью — 155 гигапаскалей (ГПа). Авторы исследования надеются, что их работа откроет новые возможности для промышленного производства качественных алмазов, которые можно будет использовать в строительстве, медицине и химической отрасли.

Ранее ученые нашли космический металл в артефактах из древней Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами