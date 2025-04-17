Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайские ученые превратили нержавеющую сталь в прочный «алмаз»

SCMP: нержавеющую сталь сделали в 10 тысяч раз долговечнее
close
Global Look Press

Ученые из Института изучения металлов Китайской академии наук нашли способ повысить прочность стали, скручивая ее, как полотенце. Такая обработка создает внутри металла микроструктуру, которая в 10 тысяч раз увеличивает его сопротивляемость повреждениям. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Одной из главных проблем в металлургии остается так называемая «усталость» металлов. Это процесс накопления микроскопических повреждений под воздействием циклических нагрузок, который со временем приводит к образованию трещин и разрушению конструкции. Это особенно критично для сварных швов, турбинных лопастей, элементов ядерных реакторов и мостов.

Китайские инженеры предложили решение: они усилили металл путем скручивания его в специальной установке — по принципу отжима полотенца. Это позволило сформировать внутри материала плотную трехмерную структуру из мельчайших «зерен», каждое из которых значительно меньше микрона (миллионной части метра). Такая структура действует как система пружин: при ударе она поглощает энергию и активирует еще более плотные внутренние слои, повышая сопротивляемость металла нагрузке.

В результате предел текучести стали увеличился вдвое, а устойчивость к усталостным повреждениям — в 10 тысяч раз. Ученые подсчитали, что если обычная стальная деталь разрушается в среднем после 10 миллионов циклов нагрузки, то после модификации — только после 100 миллиардов.

Новая технология может быть применена в производстве подводных трубопроводов, коленчатых валов, шатунов и других деталей, которые работают под постоянным давлением и подвергаются вибрациям.

Ранее в России создали сверхпрочную сталь для ядерной энергетики и космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами