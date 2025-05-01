Марк Мобиус назвал «короля» сбережений из-за торговой войны

В связи с неопределенностью из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп, лучше держать большую часть сбережений в наличных средствах. Об этом заявил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус в интервью Bloomberg.

«На данном этапе наличные — это король. Поэтому 95% моих денег в фондах хранятся в наличных», — сказал инвестор.

Мобиус инвестирует в развивающиеся рынки около 30 лет. По его мнению, в текущих условиях неплохие результаты может показать Индия, однако надо подождать, «пока ситуация выровняется». Он призвал других инвесторов дождаться торговых переговоров и оценить их влияние на рынки в течение следующих четырех-шести месяцев.

В начале апреля американский журналист и писатель Тимоти Л. О'Брайен призвал не ждать, что Дональд Трамп откажется от своей торговой политики или осознает ее катастрофические последствия. По его мнению, американский лидер хочет «отомстить» людям и организациям, которые обидели его лично.

О'Брайен считает, что основными целями Трампа в торговой войне с другими странами остаются самовозвеличивание и самосохранение. При этом, какой будет результат, по словам журналиста, главу Белого дому не волнует совсем.

Журналист отметил, что в момент, когда фондовые рынки по всему миру рушатся, а США предрекают рецессию, Трамп публикует видео о том, как играть в гольф.

Ранее были оценены потери России из-за торговой войны США.